Rissa a Correggio: Dalle Parole alle Mani nel Cuore della Città

Ennesima, violenta rissa in centro a Correggio. E’ accaduto l’altra sera tra alcune persone, apparentemente di origine straniera, hanno litigando, arrivando allo scontro fisico. E’ accaduto in via Casati. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze fisiche di rilievo per le persone coinvolte. Sono stati chiamati i carabinieri, ma al loro arrivo i litiganti avevano già deciso di allontanarsi per non essere identificati. Tra i residenti aumenta la preoccupazione per la presenza di persone che periodicamente arrivano alle mani e alla violenza, spesso per futili motivi o per gli effetti di abuso di alcolici.

Nel centro storico correggese sono state diverse, liti e risse, avvenute negli ultimi tempi, in particolare tra il parco situato nei pressi del teatro Asioli, fino a corso Cavour e il parco urbano. In alcuni casi è emerso pure il sospetto che alla base delle liti vi fossero motivi legati allo spaccio di droga, oltre a futili motivi che sono stati in grado di provocare scontri violenti pure con l’utilizzo di bastoni o di armi da taglio. Diversi gli episodi con intervento di soccorsi sanitari e forze dell’ordine (foto d’archivio).