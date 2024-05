Rissa al bar, uomo colpito con tavoli e sedie

Un diverbio, forse favorito dall’abuso di alcolici, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, sabato sera in pieno centro a Guastalla, nella distesa all’aperto di un locale pubblico, dove sono letteralmente volati tavolini e sedie, usati pure come armi per colpire un uomo di origine straniera, rimasto ferito ma che è stato in grado di allontanarsi in modo autonomo al termine della baruffa, senza attendere l’intervento delle forze dell’ordine o dei soccorsi sanitari. Verso le 23 si è scatenata la violenza fra alcune persone che erano all’esterno del locale, oltretutto davanti allo sguardo attonito dei passanti. Tutto si sarebbe svolto in pochi istanti, quanto basta per far volare alcune sedie in plastica, con un tavolino che è rimasto a terra, rotto in due parti dalla violenza dei colpi inferti. Sono inoltre volate bottiglie di vetro, come dimostrano i cocci rimasti tra il marciapiede e la strada. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che si verifica in centro storico, pur se la zona in questione non è solitamente teatro di questi fatti. Molto più spesso, infatti, simili liti o risse si verificano nella vicina piazza Martiri Patrioti, nella zona della stazione ferroviaria, tra piazza della Repubblica, via Cesarea e il parco pubblico di via Pascoli, talvolta anche con delle conseguenze piuttosto serie per alcune delle persone coinvolte.

Antonio Lecci