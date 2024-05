Rissa al tempio sikh. Condannati due giovani

Una rissa nel cortile del tempio sikh di Novellara in cui vi furono due feriti, di cui uno colpito da una coltellata al braccio. Per l’aggressione, datata 26 luglio 2020, furono identificati grazie alle telecamere quattro presunti responsabili di origine indiana. Per due di loro il giudice Matteo Gambarati ieri ha emesso la sentenza di primo grado. Gurbinder Singh, 28 anni, domiciliato a Casina, difeso dall’avvocato Enrico Della Capanna, è stato condannato a 9 mesi, pena sospesa. A Gurpreet Singh, 29 anni, assistito dall’avvocato Davide Ferrari, di Novellara, sono stati comminati 4 mesi, pena sospesa. Gli altri due avevano chiesto la messa alla prova. Il pm aveva domandato 2 anni per il 28enne e l’assoluzione per il 29enne. Secondo l’imputazione, l’indiano che abita a Casina avrebbe colpito con un coltello al braccio destro un connazionale, causandogli una ferita con prognosi di sei giorni. E avrebbe picchiato insieme a due connazionali l’altro uomo, dandogli schiaffi e pugni al volto. Il 28enne è anche accusato di aver accollato a un altro la responsabilità di una ferita che lui si sarebbe procurato da solo, durante la rissa, al dorso della mano. Il giovane ferito con l’arma bianca si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Giacomo Fornaciari. Sporse denuncia sostenendo che quel giorno, terminata la preghiera del mattino, fu chiamato dal 28enne, che gli avrebbe chiesto cosa volesse. Ma lui ribattè che a interpellarlo era stato proprio il 28enne, che poi iniziò a urlare. Il giovane lo rimproverò dicendo che erano in un luogo sacro. Fu il caos: a suo dire Gurwinder indossò un tirapugni in metallo e tentò di dargli un pugno che lui riuscì a schivare e poi notò che anche altri tre avevano un oggetto simile. Nel suo tentativo di difendere l’altro, ricevette colpi da dietro pure lui. Sentì minacce: "Questo è solo l’inizio. Vi ammazziamo".

al. cod.