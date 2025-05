Diverbio per un finestrino, scatta la rissa sull’autobus. “Erano armati con coltelli”

Reggio Emilia, 10 maggio 2025 – Da un banale diverbio per un finestrino aperto, si è scatenata la rissa a bordo di un bus di Seta tra una decina di stranieri.

Alcuni testimoni sostengono che siano spuntati anche dei coltelli. L’autista a quel punto ha fermato il mezzo che ha cercato di riportare la calma e di dividere i litiganti, per poi chiamare i carabinieri mentre gli altri passeggeri impauriti sono scesi.

Fortunatamente non risultano feriti.

Una mattinata di paura quella vissuta a Vezzano sul Crostolo.

Tutto è nato intorno alle 6,45 sulla corsa extraurbana della linea ’44’, partita da Reggio all’alba delle 6,10 e diretta in Appennino, alle scuole di Castelnovo Monti, con arrivo previsto alle 7,42. Durante il viaggio però si è scatenato il caos. Alcuni ragazzi stranieri hanno cominciato a discutere per un finestrino. Sono volate parole grosse, poi le due ‘fazioni’ hanno dato vita ad un violento parapiglia. Qualcuno di loro avrebbe tirato fuori persino un coltello tenuto in pugno per minacciare i ‘rivali’. Tutto ciò quando il mezzo di trasporto pubblico si trovava sulla Statale 63.

Gli altri utenti a bordo si sono spaventati e hanno avvisato il conducente di quanto stesse accadendo, chiedendo di fermare l’autobus non sentendosi più al sicuro.

L’autista ha quindi arrestato la marcia nei pressi della ’pinetina’ di Vezzano e ha aperto le porte per far scendere i passeggeri.

Poi, come da prassi in questi casi, ha allertato la centrale operativa di Seta che a sua volta ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti. Ma i responsabili della rissa si erano già allontanati. I militari della stazione di Castelnovo Monti hanno avviato le indagini per identificarli grazie anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere presenti a bordo del mezzo, consegnate dal conducente.

Dopo gli accertamenti degli inquirenti, il bus è ripartito intorno alle 7,20, concludendo la corsa con circa mezzora di ritardo.

“Seta – recita una nota della società di trasporto pubblico – condanna fermamente l’accaduto e si riserva di valutare se ricorrano gli estremi per sporgere denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio”.