Rissa a bottigliate a Reggio Emilia: nel video un ragazzo col volto insanguinato

Reggio Emilia, 28 maggio 2023 - Ancora violenza in zona stazione a Reggio. Intorno alle 19 di ieri, in via don Alai, è scattata una rissa a bottigliate tra due gruppi di stranieri, scaturita da un litigio per futili motivi.

Rissa in stazione a Reggio Emilia: gli screenshot del video

Una quindicina le persone coinvolte. La scena è stata filmata dai residenti ormai esasperati dall'escalation di violenza.

Nei video si vede un ragazzo col volto insanguinato - residente a Modena, unico rimasto ferito - portato all'ospedale Santa Maria Nuova in ambulanza dopo che i cittadini hanno allertato il 118.

Danneggiata anche un'autovettura parcheggiata. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri che indagano sull'accaduto e che in queste ore stanno identificando i giovani dei due gruppi.