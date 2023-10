Rissa da far west in piazza: denunciati cinque ragazzi di gang rivali, uno è minorenne

Avevano trasformato in piano giorno piazza Matteotti (foto) nel teatro di una rissa da far west, rischiando di ferire i passanti con lanci di bottiglie, sedie e tavoli. I carabinieri di San Polo hanno individuato e denunciato cinque giovani - appartenenti a due gang rivali - che a fine settembre avevano suscitato sgomento tra i sampolesi per la violenza furibonda con cui si erano scontrati. Futili i motivi: una ragazza contesa, e molto alcol, consumato in un bar del centro del paese dove le bande sono solite stazionare.

La dinamica ha avuto due passaggi: un 16enne mentre viaggiava su un monopattino viene fermato da due ragazzi (poi identificati in un 19enne e un 26enne) che prendono a sputi e minacciano per la frequentazione della ragazza. Poco dopo il 16enne, spalleggiato da alcuni amici (un 18enne e un 20enne), raggiunge i due rivali, seduti nella distesa del bar. Non c’è il tempo per i chiarimenti, le parti passano subito ai fatti. Prima spintoni, schiaffi e urla, poi i lanci di oggetti. Già altre volte i gruppi (uno composto da italiani, l’altro da figli di immigrati) si erano affrontati, ma mai in quel modo così feroce e pericoloso per l’incolumità dei passanti (madri con bambini, anziani, un’impiegata sfiorata alla testa da una bottiglia…), che si erano dovuti rifugiare nei negozi vicini.

Il 16enne era anche rimasto anche ferito, riportando una prognosi di 7 giorni. A conclusione delle indagini, supportate sia testimonianze che dalle riprese delle telecamere di alcuni esercizi commerciali, i carabinieri hanno denunciato i cinque per rissa aggravata alla Procura di Reggio e quella presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. f.c.