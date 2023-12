Rissa di via Bligny, in carcere

Si è tenuta ieri davanti al giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi l’udienza di convalida degli arresti per la rissa che ha sconvolto via Bligny, all’alba di Natale.

Alle 5.30 sono piombate le volanti della questura, di fronte alle quali cinque uomini hanno continuato a fronteggiarsi con coltelli, spranghe, calci e pugni.

Per tutti i presenti sono scattate le manette.

Tre di loro sono stati accompagnati all’ospedale.

Sulla ricostruzione dei fatti le persone coinvolte danno versioni differenti.

Due tunisini, difesi dall’avvocato Luca Sebastiani, hanno raccontato ieri di essere vittime degli altri tre: un 38enne tuttora ricoverato, e per il quale ieri è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Reggio, sarebbe stato aggredito e il secondo sarebbe accorso in sua difesa.

Per quest’ultimo, un 41enne con precedenti, nella cui camera d’albergo sono stati trovati settanta grammi di cocaina, il gip ha disposto la custodia in carcere.

Diverso il racconto fatto da un terzo uomo, pure lui raggiunto dal divieto di dimora in provincia: assistito dall’avvocato Nico Vaccari, si è detto pentito, ma ha riferito di essere intervenuto per separare i gruppi contendenti.

Per un quarto indagato, tutelato dall’avvocato Silvia Vallisneri, non sono state disposte misure: è libero.

Per il quinto, un 37enne tunisino, irregolare in Italia, difeso dall’avvocato Federico De Belvis, ieri il gip ha disposto la custodia in carcere.

Non solo: risulta che sia già stato condannato tre volte per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per reati in materia di immigrazione. Motivo per cui mercoledì la squadra mobile ha eseguito il procedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura il 22 dicembre.

Quando sarà dimesso dall’ospedale, sarà accompagnato in carcere anche per fatti antecedenti alla rissa di Natale.

Alessandra Codeluppi