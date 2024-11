Rissa dopo la partita. Fronteggiarono un 14enne. Tre tifosi a processo

Davanti al giudice Maria La Nave, figurano a processo tre uomini difesi dall’avvocato Annalisa Bassi, ovvero un 46enne, un 48enne e un 34enne. Vengono contestati a vario titolo i fatti datati 22 gennaio 2022, avvenuti nei pressi de I Petali, dopo la partita di calcio al Mapei fra Reggiana e Pistoiese: per uno si parla di rissa in concorso con un minorenne (giudicato separatamente), entrambi parte del gruppo Vandelli, per aver fronteggiato un altro ragazzino di origine straniera (pure lui processato a parte). Il 48enne risponde di danneggiamenti perché, dopo la rissa, cercò di aprire, rompendola, una maniglia dello sportello posteriore della Jeep Renegade della polizia, su cui era stato fatto sedere il minore di origine straniera. Stesso reato formulato per il 46enne, accusato di avere infranto con un pugno il lunotto posteriore. Tutti e tre sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale – unico reato contestato al 34enne – perché spintonando ripetutamente il il personale delle volanti che cercava di allontanarli dall’auto di servizio. Ieri sono stati sentiti due agenti della Digos. Uno di loro ha esposto la ricostruzione sulla base dei filmati. Il pm ha chiesto di produrre foto e un video che però non si riusciva a vedere, così si è optato per un rinvio a giugno. È stato ascoltato anche un agente della sicurezza ai Petali. Ha raccontato di aver assistito alla provocazione di un ragazzino che disse: "Forza Parma". Il testimone invitò i tifosi a non rispondere, e loro andarono via. Ma il giovane, classe 2008, e 14enne all’epoca dei fatti, entrò al centro commerciale e prese il coltello da un locale: l’agente se ne accorse e chiamò un collega in supporto. Venne disarmato e consegnato alla polizia. Per l’adolescente, che ha avuto un processo al tribunale dei Minori, è stata chiesta l’assistenza di un legale, col quale ricomparirà in tribunale in giugno.

al.cod.