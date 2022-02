Fabbrico (Reggio Emilia), 12 febbraio 2022 – Su richiesta dei carabinieri di Fabbrico, che avevano svolto gli accertamenti, il Questore di Reggio ha disposto cinque giorni di chiusura per un locale pubblico frequentato da pregiudicati, anche per reati di rilievo. L'esercizio dovrà restare chiuso fino al 17 febbraio per motivi di sicurezza pubblica. Alla base della sospensione della licenza ci sarebbe una violenza rissa accaduta a inizio gennaio, ma anche l’esito di una serie di accertamenti, che hanno dimostrato come il locale fosse diventato un abituale ritrovo e punto di riferimento per persone pregiudicate e comunque per soggetti “pericolosi”, tra i quali soggetti appartenenti a sodalizi di indubbio spessore nell’ambito della criminalità organizzata operante anche nel Reggiano. I controlli continui e mirati eseguiti dai carabinieri sembrano non essere bastati per migliorare la situazione. Da qui la decisione di avanzare la proposta di chiusura, ora accolta dalla Questura reggiana che ha emesso il provvedimento eseguito in mattinata, per una durata di cinque giorni.

