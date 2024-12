Rissa tra dieci giovani, due feriti accoltellati

I militari, una volta arrivati sul luogo, hanno trovato a terra un 18enne e un 25enne, portati poi a bordo di due ambulanze all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure mediche del caso. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. Dal pronto soccorso saranno poi dimessi con una prognosi rispettivamente di otto e quindici giorni per ferite da arma da taglio, uno con lesioni agli arti superiori, l’altro alla zona addominale.

Per fare luce sulla vicenda, sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Guastalla che stanno cercando di identificare tutti i responsabili della rissa. La maggior parte alla vista delle pattuglie, sono infatti fugiti. Ancora da ricostruire ed accertare i motivi che hanno scatenato la violenza.

Gli inquirenti sono a caccia di testimoni e stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza della zona. Nei pressi della zona c’è un locale. Gli investigatori stanno cercando di capire se in precedenza fossero all’interno dell’esercizio e se proprio qui potesse essere iniziata una discussione tra due distinti gruppi, poi proseguita con una sorta di ‘regolamento di conti’ all’esterno.