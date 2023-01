Rissa in discoteca a Reggio Emilia: Daspo a 5 giovanissimi

Daspo a 8 ultras romagnoli dopo gli scontri prima del derby Cesena Rimini per rissa aggravata

Per approfondire:

Reggio Emilia, 17 gennaio 2023 – Una serata tra amici finita male per cinque ragazzi nel Reggiano: dopo aver scatenato una rissa in discoteca lo scorso 15 novembre, i responsabili dell’aggressione sono stati denunciati e hanno ottenuto un provvedimento Daspo firmato dal questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari. Tra di loro c’è anche un minorenne.

Quella sera, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i ragazzi si erano scambiati delle provocazioni, occhiatacce ed sms di sfida per poi darsi appuntamento fuori dal locale per chiarirsi. Ma non appena si sono incontrati, uno della banda ha colpito un coetaneo della ‘fazione rivale’. La colluttazione è poi continuata nei bagni della discoteca dove alcuni di loro si erano rifugiati, utilizzando un oggetto metallico. A placare gli animi è intervenuto poi l’addetto alla sicurezza.

ll giorno successivo, una delle vittime dell’aggressione ha sporto denuncia presso i carabinieri di Cadelbosco Sopra. Lo stesso riportava una prognosi di 25 giorni ottenuta al pronto soccorso. dopo aver ascoltato i vari testimoni, per i cinque, oltre al Daspo, è scattata una denuncia a piede libero per il reato di rissa.