Rissa in piazza: "Servono controlli più seri"

"Sono necessari più controlli in certi bar e telecamere". Il paese sotto choc e indignato per la maxi rissa che mercoledì attorno alle ore 18.40 ha trasformato il salotto buono di San Polo in un delirio di urla e botte: due gruppi di giovanissimi - da una parte italiani, dall’altra magrebini - si sono affrontati in pieno centro in piazza Matteotti, sotto la Galleria Levi e in via Gramsci. I ragazzi si sono picchiati e ricorsi lanciando oggetti come bottiglie di vetro, sedie e tavolini, provocando il panico tra i passanti che hanno rischiato di venir colpiti.

I due gruppi contrapposti - complice l’alcol - non sarebbero nuovi a queste guerre di strada: "Alcuni erano ubriachi - racconta una testimone -. Stazionano quasi sempre allo stesso bar, e bisognerebbe controllare che non venga dato da bere ai minorenni e nemmeno a chi è già alticcio. Bisogna aumentare i sopralluoghi, se i gestori se ne fregano… E parlare con le famiglie, perché la situazione è esplosiva. Aspettiamo che qualcuno finisca in ospedale?".

Un’agenzia immobiliare della zona starebbe valutando di installare telecamere davanti alla propria sede, dato che quelle degli istituti di credito della zona inquadrano solamente gli sportelli e le porte d’ingresso delle filiali.

Il problema di queste baby-gang e dei vandalismi a beni pubblici da parte di giovani sbandati è ben presente all’Amministrazione comunale: lo dimostra il progetto relativo alla riqualificazione del Parco Marastoni e il finanziamento regionale ottenuto per la sistemazione del Parco pubblico di via Fosse Ardeatine dove tra l’altro è stata implementata l’illuminazione ed installato un impianto di videosorveglianza.

Il Comune ha anche partecipato ad un bando del Ministero degli Interni per l’installazione di impianti di video-sorveglianza "da collocare in prossimità delle arterie di ingresso al paese, in accordo con le forze dell’ordine territoriali". È stata superata la prima selezione, e si attendono gli esiti definitivi. Ma probabilmente le telecamere sposteranno solo un po’ più in là un problema che andrebbe affrontato - in assenza delle famiglie - con tutti i soggetti della comunità: Comune e servizi sociali, scuola e oratorio, forze dell’ordine e associazionismo.

Francesca Chilloni