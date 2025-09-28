Rissa in piazzale Europa. Litigio per il posto sul bus. Giovane preso a bottigliate

di Giulia BeneventiUn litigio tra giovanissimi sfocia nella violenza e uno dei due sfidanti colpisce l’altro alla testa con una bottiglia. Nella tarda mattinata di ieri in piazzale Europa è scoppiato "un putiferio", come riferito da un testimone. E all’origine del diverbio, secondo quanto appreso ieri, ci sarebbe un posto sull’autobus conteso dai due giovani protagonisti dello scontro.

Erano da poco passate le 11,30 quando nell’area dell’autostazione è esploso il caos. "Stavo per partire – riferisce Alberto Brescia, autista – quando ho visto un ragazzo giovane a terra e sono andato a soccorrerlo".

Il giovane, maggiorenne o poco più, perdeva sangue dalla testa. "Lo avevano colpito con una bottiglia" riferisce Brescia, dinamica poi confermata anche dalla polizia di Stato, intervenuta sul posto e che ora si sta occupando delle indagini per identificare l’aggressore.

Quest’ultimo è un coetaneo del ragazzo ferito e, a quanto pare, i due avrebbero iniziato a litigare perché si contendevano lo stesso posto sull’autobus, che in quel momento era ancora fermo.

"Io ero su un un’altra linea – racconta Brescia – e quando sono tornato mi sono scusato con i passeggeri perché abbiamo fatto un po’ di ritardo, ma era mio dovere intervenire".

Nel frattempo anche quei passeggeri, loro malgrado, hanno assistito a scene da far west. La discussione tra i due ragazzi si è spostata fuori dal mezzo ed è stato in quel momento, all’apice del litigio, che uno dei due ha ricevuto una bottigliata in testa.

Da lì è partita la guerriglia: chi a difesa del ferito (tra di loro pare ci fosse pure il padre dello stesso ragazzo aggredito) e chi a difesa del ragazzo che l’aveva colpito. Alcuni dei ragazzi avrebbero anche gridato frasi di sfida agli avversari, tirando fuori dei coltelli; quest’ultimo particolare non è stato però confermato dalle forze di polizia, che nei successivi accertamenti sul posto non hanno trovato nessuna arma da taglio.

Proprio l’arrivo della polizia ha evitato che la situazione degenerasse e che altri ragazzi si affrontassero per regolare i conti. Il giovane responsabile dell’aggressione si è dato alla fuga, gli agenti della questura si sono messi sulle sue tracce. Il ragazzo rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l’ambulanza, ed è stato portato in codice 1 all’ospedale di Reggio. Per fortuna la ferita si è rivelata abbastanza superficiale.

L’episodio, comunque sia, rilancia una preoccupazione mai realmente sopita sui fatti legati alla criminalità nella zona della stazione. Non solo, per l’ennesima volta si tratta di un’aggressione che vede protagonisti dei ragazzi giovanissimi.

Di recente la stessa polizia di Stato ha sgominato una banda di baby-rapinatori, che hanno aggredito e ferito un coetaneo in viale Ramazzini a giugno scorso. La vittima è stata accerchiata e privata degli effetti personali tra cui soldi, telefono e monopattino. Gli autori della rapina sono stati ripresi dalle telecamere e tre di loro sono finiti in manette.