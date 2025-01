Rissa in piazzale Marconi. Due giovani feriti a coltellate. Ora è caccia ai responsabili

L’ennesima tempesta dopo un periodo di quiete, calma e ‘tregua’ durante le festività natalizie senza episodi efferati, riesplode la violenza in zona stazione.

Una rissa tra diverse persone è scoppiata ieri pomeriggio intorno alle 15,30, in piazzale Marconi. Una discussione che è diventata feroce tra un gruppo di nordafricani. All’improvviso sono spuntati dei coltelli, coi quali si sono affrontati in mezzo alla strada, davanti agli occhi attoniti di residenti, passanti e automobilisti. E due giovani, sulla ventina d’anni, sono stati colpiti da alcuni fendenti: uno all’altezza della spalla e l’altro alla coscia. Il primo è quello che ha riportato le conseguenze peggiori, seppur non versi in pericolo di vita, trasportato in ambulanza all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice ‘giallo’ di media gravità, mentre il secondo ha riportato solo un lieve taglio rifiutando le cure mediche.

Sul posto si sono precipitate le pattuglie della polizia di Stato, sfruttando la presenza proprio nel quartiere del reparto prevenzione crimine che stava mettendo in atto dei controlli specifici straordinari, oltre alle Volanti e agli uomini della squadra mobile che ora stanno indagando sul caso.

All’arrivo delle auto coi lampeggianti blu, c’è stato il fuggi fuggi generale. Gli inquirenti hanno setacciato la zona stazione a caccia dei responsabili degli accoltellamenti, delle armi utilizzate che potrebbero essere state gettate a terra e dei coinvolti della rissa.

Per favorire l’identificazione, le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel piazzale e le stanno scandagliando nel dettaglio per dare un nome ai volti.

Dalle prime informazioni, dalle riprese non si vedrebbe il momento esatto dell’aggressione, ma i protagonisti sarebbero stati inquadrati con fotogrammi piuttosto nitidi che potrebbero permettere già nelle prossime ore di denunciare il gruppo di facinorosi.

Le indagini infine stanno cercando di fare luce anche sul movente che ha scatenato la violenza. Non si esclude tra le ipotesi, quella di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, forse per il controllo della zona per la vendita della droga.

