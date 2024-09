Rissa in stazione a Reggio Emilia, due stranieri denunciati

Reggio Emilia, 2 settembre 2024 – Due tunisini e un africano di origine gambiana sono stati fermati l’altra sera tra via IV Novembre e piazzale Marconi, nella “solita” zona della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, in quanto coinvolti in una rissa. All’arrivo sul posto, polizia e carabinieri hanno visto persone straniere che si lanciavano contro oggetti vari. Inevitabile il fuggi fuggi generale. In tre, però, sono stati fermati. Grazie all'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, è emerso che un 33enne gambiano, residente in città, aveva avuto un diverbio con due tunisini, di 28 e 23 anni, anch'essi domiciliati a Reggio. Durante la colluttazione, il 28enne tunisino ha estratto un cutter con l’intento di colpire la vittima al ventre. L’intervento di altri stranieri ha evitato conseguenze peggiori, con il cutter finito a terra. Il nordafricano ha continuato a colpire il gambiano usando un ramo d’albero. L’africano è stato medicato in ospedale per traumi guaribili in 15 giorni. I due tunisini sono stati denunciati dai carabinieri per concorso in lesioni aggravate, con il 28enne nei guai pure per il porto abusivo dell’arma da taglio.