Rissa in zona stazione. Un 17enne ferito al braccio. Nei guai un altro giovane

Procedono le indagini sulla rissa tra ragazzi avvenuta il 14 aprile scorso nei pressi della stazione di Reggio Emilia, in cui un 17enne fu ferito ad un braccio con una bottiglia di vetro. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e a dichiarazioni di testimoni, hanno identificato un altro giovane, coetaneo del ferito. Entrambi sono stati denunciati alla Procura per i minorenni. La vittima era stata trovata sdraiata in terra e a torso nudo. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per risalire agli altri partecipanti alla rissa, in tutto 4/5 persone. Il ragazzo era stato trovato dai carabinieri a terra e a torso nudo, ferito al braccio sinistro con una bottiglia di vetro di birra rotta. Sul posto anche il 118 che ha trasportato il minore ferito all’Ospedale Santa Maria Nuova. I militari hanno iniziato le indagini dalla visione delle telecamere della videosorveglianza cittadina, dalle quali è stata ricostruita la dinamica.