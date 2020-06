Reggio Emilia, 21 giugno 2020 - Un parcheggio conteso, le urla e poi le botte, con un folto gruppo di residenti scesi in strada per separarli che però ha finito per parteggiare per i litiganti. Si è trasformata in uno scontro tra fazioni la lite degenerata, giovedì nel tardo pomeriggio, in Rione Don Pasquino Borghi, nel quartiere di San Maurizio, vicino a via Doberdò. Secondo quanto racconta un testimone, un uomo di origine africana è entrato nella rotatoria in contromano, mentre un altro, italiano, l’ha imboccata nel senso giusto. Tagliando la strada, il primo è riuscito ad accaparrarsi subito il posto auto, lasciando così a secco l’altro conducente, che però non si è rassegnato. Secondo quanto dicono dal quartiere, non sarebbe la prima volta che l’uomo fa questa manovra sbagliata per accorciare la strada.

I due sono scesi dalle auto per un chiarimento, ma poi sono volati insulti, e sul posto sono comparsi anche la figlia adolescente dell’africano e quello, in età adulta, dell’italiano. Tra loro sono arrivati alle mani. L’uomo straniero e la figlia sono stati presi a pugni, dopo che era stato detto loro di lasciare il posto che avevano occupato, e poi sono andati al pronto soccorso per farsi medicare, dove le ferite riportate sono state giudicate di lieve entità.

"È scesa di casa anche la madre della ragazzina, che ha urlato loro: ‘Non devi picchiare mia figlia’. Ma è stato inutile", racconta una testimone. Si sono aggiunte persone e, secondo quanto emerso, hanno tentato di dividerli finendo però a loro volta coinvolte nella mischia. "Ho sentito grida e parolacce. E poi un insulto ripetuto più volte: ‘Ciccione!’. Dopo un po’ ho visto arrivare diverse macchine della polizia e un’ambulanza", dice un’anziana. All’episodio hanno assistito diverse persone, e qualcuna parla di "convivenza diventata difficile tra italiani e stranieri in questa zona".