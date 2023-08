Rissa per un parcheggio all’ombra: padre e figlia si affrontano con bastone e coltello

Reggio Emilia, 26 agosto 2023 - Non è la prima lite violenta per un parcheggio, ma stavolta ad affrontarsi rabbiosamente con spranga e coltello sono un padre e una figlia. E' successo in Val d'Enza e per fortuna la rissa in famiglia non ha avuto gravi conseguenze. A far scaldare gli animi, un posto conteso nell'area comune del giardino: la figlia - 55 anni - ha affrontato il padre 85enne con un bastone, mentre il genitore ha risposto alla minaccia impugnando un coltello.

Alla fine nessuno si è fatto male, ma i due sono stati denunciati con l'accusa di minaccia aggravata dai carabinieri della stazione di San Polo d'Enza.

Tutto è iniziato - stando alle indagini - nel tardo pomeriggio del 23 agosto scorso: l'anziano è sceso per spostare la sua auto - parcheggiata al sole di questo agosto rovente - in una zona più ombreggiata del cortile di casa, che l'uomo condivide con la figlia. Ma anche la donna, probabilmente, ambiva al parcheggio all'ombra, tanto che si è scagliata contro il padre e i due hanno cominciato discutere.

Dalle offese alle minacce, il passo è breve: alla fine la figlia si è procurata un bastone e il padre è entrato in casa a prendere un coltello per rispondere 'a tono'. Qualcuno a questo punto ha segnalato la lite, che stava degenerando, al 112 e a dirimere la questione sono intervenuti i carabinieri. Sebbene vi fossero discordanze su chi avesse minacciato per prima l'altro, i carabinieri hanno denunciato entrambi per minaccia aggravata. I militari, infine, hanno sequestrato il bastone impugnato dalla figlia e il coltello da cucina usato dal padre.