Rissa per i posti a sedere. Identificate tre donne

Si sono prese a botte sul treno per accaparrarsi un posto a sedere. Una vera e propria rissa al femminile quella scoppiata ieri pomeriggio sul regionale Bologna-Piacenza, partito dal capoluogo felsineo alle 16,50. All’altezza di Castelfranco Emilia, nel modenese, due donne slave hanno cominciato a discutere con una nordafricana per una banale lite di posti a sedere. Dalle parole si è passati alla violenza, davanti a tutti i passeggeri con calci e pugni. Per sedare le tre sono intervenuti due cadetti dell’Accademia di Modena e un poliziotto fuori servizio che viaggiavano sul convoglio. Poi è stata allertata la Polfer che, alla fermata di Reggio, è salita sul treno per prendere in consegna le tre donne e portarle negli uffici dove sono state formalizzate le relative denunce in ordine alle loro responsabilità.