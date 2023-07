Rissa per un agnello a Reggio Emilia, scarcerato l'allevatore violento

Poviglio (Reggio Emilia), 1 luglio 2023 – Era stato arrestato per tentato omicidio, la sera del 28 giugno a Poviglio, dopo aver diretto verso un minore il braccio di una pala meccanico, con il giovane poi raggiunto e colpito con un pugno, mentre il padre veniva colpito con un bastone, riportando traumi guaribili in una settimana. Una vicenda su cui indagano i carabinieri di Poviglio.

Nei guai un 72enne di origine calabrese abitante a Poviglio, dove gestisce un piccolo allevamento di ovini, nella zona di via Romana. Si era incontrato con un cittadino di origine straniera, arrivato con padre e figlio minorenne per acquistare un agnello.

C’è stata una divergenza sul prezzo e si è verificato il litigio, poi degenerato quando l’allevatore si è messo alla guida della ruspa, facendo passare la pala meccanica a pochi centimetri dalla testa del ragazzino. Il diverbio è proseguito poi con il pugno al giovane e la bastonata al padre, intervenuto a difesa del minorenne, con il genitore poi trasportato in ambulanza in ospedale. Il 72enne è stato invece portato in caserma e poi arrestato per tentato omicidio.

Ma ieri in tribunale, davanti al giudice, il reato si è trasformato in lesioni personali, con l’uomo che è stato scarcerato. Per lui resta solo l’obbligo di firma, in attesa del processo. Visto che il settantenne aveva minacciato di sparare, i carabinieri hanno ispezionato il fienile trovando una pistola scacciacani in una gabbia da conigli, un’altra simile pistola in camera da letto, sequestrate insieme al bastone usato per colpire lo straniero.