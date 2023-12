Rissa per una partita di cocaina. Si affrontano con spranghe e lame. Tre feriti gravi, cinque in manette

Si sono fronteggiati a sprangate, coltellate, calci e pugni. Non di certo per scambiarsi gli auguri, ma molto probabilmente per questioni legate alla droga. Una violenta rissa è scoppiata nella notte fra la Vigilia e Natale, in via Bligny, fra la stazione ferroviaria e piazzale Europa. Cinque persone sono state arrestate, delle quali tre rimaste ferite e tuttora ricoverate all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio in stato di fermo. Hanno riportato lesioni gravi, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Erano le 5,30 circa quando alcuni residenti, svegliati dai rumori della furiosa “guerriglia“, hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa della questura. Ma nonostante l’arrivo delle Volanti, il gruppo di cinque persone continuava a darsele di santa ragione. Gli agenti sono riusciti a bloccarne tre in un primo momento, ovvero coloro che erano rimasti tramortiti a terra, chiamando le ambulanze per soccorrerli; mentre gli altri due hanno cercato di dileguarsi nelle vie antistanti, approfittando del fatto che fosse ancora buio, ma la prontezza dei poliziotti ha consentito di acciuffarli. I tre feriti sono stati accompagnati all’ospedale, seguiti dalle forze dell’ordine che piantonano le loro stanze (dove sono posti temporaneamente ai ‘domiciliari’) visto che nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di arresto, avendoli colti in flagranza. Stessa misura precautelare emessa per gli altri due portati in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si tratta di cinque extracomunitari magrebini, tutti di età compresa tra i 31 e i 41 anni. Di questi, tre hanno precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti mentre due sono incensurati.

Gli inquirenti si sono messi subito al lavoro per avviare le indagini al fine di ricostruire i motivi della rissa. Sul posto è arrivata anche la Scientifica che ha transennato la zona – rimasta chiusa per un paio d’ore – per repertare tutte le tracce utili. Il personale della squadra Volanti ha eseguito nell’immediato una perquisizione ai due arrestati che non avevano riportate ferite e all’interno di un marsupio indossato da un 41enne è stato trovato un involucro di cocaina oltre ad un mazzo di chiavi di una stanza di un hotel nelle vicinanze dove soggiornava. La polizia ha dunque fatto irruzione nella sua camera e, all’interno di una cassetta di sicurezza, ha trovato altri 70 grammi di droga nonché di materiale utilizzato per il confezionamento. Tutto sequestrato. Stando alle prime ipotesi, il movente delle violenze sarebbe riconducibile proprio ad una partita di coca. Mentre le indagini continuano, tutti e cinque dovranno rispondere di rissa aggravata dall’uso delle armi, mentre il 41enne sarà anche deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Daniele Petrone