Rissa con pugni e bastoni in via Turri a Reggio Emilia, tre uomini denunciati

Reggio Emilia, 3 novembre 2023 – Voleva prendere dei soldi al ‘money transfer’ di via Turri, in zona stazione a Reggio, ma il titolare gli ha negato il prelievo per indisponibilità di fondi. È stato allora che un 29enne ha dato in escandescenze, colpendo prima il titolare con un pugno e poi, brandendo un cartello in metallo, scagliandosi contro uno dei due coetanei del titolare, accorsi per aiutarlo.

Il fatto è successo nel pomeriggio di mercoledì, 1 novembre. L’allarme di una rissa in corso ha raggiunto la sala operativa cittadina della polizia di Stato, e quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato i quattro uomini, tutti extracomunitari, a terra ricoperti di sangue e ancora molto agitati.

Dai primi riscontri gli agenti hanno ricostruito la dinamica: il 29enne ha chiesto al titolare di 50 anni di prelevare, ma per mancanza di fondi quest’ultimo gli ha detto che il servizio non era disponibile. Il più giovane allora ha dato di matto e per prima cosa ha iniziato a buttare a terra alcuni oggetti che erano in negozio, poi è uscito e il titolare, nella discussione, si è preso un pugno in faccia ed è caduto a terra.

Due connazionali del titolare, 35 e 36 anni, hanno assistito alla scena e sono intervenuti. Hanno preso dei bastoni da terra e hanno iniziato a colpire il 29enne, che a quel punto ha reagito anche contro di loro, colpendone uno alla testa con un’insegna di metallo.

Il 29enne, il 35enne e il 36enne sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso, mentre il titolare di 50 anni è stato denunciato per il solo reato di lesioni personali.