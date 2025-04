Spruzza spray al peperoncino sul bus, poi scoppia una rissa in strada e gli fracassa la testa

Casina (Reggio Emilia), 1 aprile 2025 – Pomeriggio di follia a Casina: due uomini di origini nordafricane se le sono date di santa ragione in pieno centro a Casina, sull'appennino reggiano, nei pressi del bar Diana (che non c'entra nulla con quanto accaduto). Uno dei due è finito con la testa fracassata e sanguinante: subito soccorso dal 118, è stato ricoverato a Castelnovo Monti. L'altro, in fuga, è stato rintracciato da Polizia Locale e Carabinieri (intervenuti assieme al 118) e poi arrestato grazie alle testimonianze di chi aveva assistito alle botte.

La rissa tra due uomini è scoppiata in pieno centro a Casina

L'uomo a terra, presumibilmente per difendersi (ma le indagini sono ancora in corso), avrebbe presto un decespugliatore da un negozio lì vicino. L'altro, l'uomo poi fuggito, avrebbe risposto prendendolo a sediate. Far West in piena regola. Ma il motivo di tutta la baraonda è davvero particolare.

I due si trovavano entrambi sulla corriera in direzione di Ligonchio, sempre sull'appennino reggiano. Uno dei due uomini, quello poi finito a terra sanguinante, secondo quanto raccolto dalle forze dell'ordine stava chiacchierando con una ragazza conosciuta durante la corsa. A quel punto l'altro uomo, poi in fuga e quindi arrestato, si sarebbe intromesso nella conversazione e avrebbe cominciato a molestare la donna.

A quel punto sempre quest'ultimo avrebbe estratto uno spray al peperoncino dalla tasca, dentro al bus. Panico a bordo, con l'autista costretto a fermarsi a Casina, intimando ai due uomini di scendere. A quel punto, scesi dal bus, i due hanno cominciato a darsele. Il resto è la triste cronaca già riportata di tante botte il primo d'aprile.