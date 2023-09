Rissa tra gang a San Polo: vetri e tavoli lanciati per strada

Lanci di tavoli, sedie e oggetti, botte e urla. È stato un quarto d’ora di delirio e violenza, mercoledì attorno alle ore 18.40, quando due gruppi di ragazzi semi-ubriachi, alcuni dei quali minorenni, si sono affrontati in pieno centro in piazza Matteotti e in via Gramsci tra i passanti, tra cui mamme con i bambini. "Sono uscita dall’ufficio per comprare le sigarette e mi è arrivata una bottiglia di vetro rotta contro, per fortuna non mi ha colpito. Sono scappata e mi sono rifugiata nella tabaccheria come altre persone - racconta A.M., 25 anni, impiegata in un ufficio con sede nella Galleria Levi -. Saranno stati una quindicina, italiani contro magrebini. Non solo si picchiavano, lanciavano tavoli in mezzo alla strada. Poi si sono rincorsi verso il Parco Lido, dove mi dicono hanno continuato a darsele". I giovani si sono dileguati all’arrivo dei carabinieri, ma sono volti noti.

Ora si spera che le telecamere di video-sorveglianza possano aiutare i militari a identificarli con precisione. Non è la prima volta che le due gang - che stazionano abitualmente presso un bar vicino alla piazza - si picchiano, ma in precedenza era avvenuto nelle ore serali o di notte. La situazione è grave: "Mi sono sentita privata della mia libertà, nel mio paese. Sono una donna giovane, sul lavoro sono spesso da sola: devo avere paura ad uscire in pieno giorno?" si chiede l’impiegata. Molti cittadini sono indignati e hanno affidato anche a Fb la loro rabbia: "Siamo arrivati al limite! Ma è mai possibile che dobbiamo aver paura di fare una semplice passeggiata correndo il rischio di essere colpiti da bottiglie di vetro?", scrive una donna, mentre un’altra aggiunge: "Per poco non hanno colpito alla testa una ragazza".

f.c.