Rissa tra giovani per un giaccone

Ci sarebbe il furto di un costoso giaccone alla base dello scontro violento tra due gruppi di ragazzini, segnalato lo scorso fine settimana nel centro di Correggio, nella zona di piazzale Porta Reggio, in particolare in un’area nei pressi di via Carletti, distante dagli spazi controllati direttamente da videosorveglianza. Il furto del giaccone sarebbe avvenuto in una festa privata. Il derubato, un minorenne, insieme ai suoi amici avrebbe individuato gli autori del furto in alcuni coetanei di origine straniera, pare residenti a San Martino in Rio. A loro è stato chiesto conto di quanto accaduto, ma senza arrivare a una soluzione condivisa.

A quel punto sarebbe stato concordato un incontro "chiarificatore", che però è sfociato nella rissa: da una parte una decina di giovani residenti a San Martino in Rio, dall’altra un gruppo più numeroso di ragazzi della zona di Correggio, amici della vittima del furto del giaccone. Inferiori di numero, gli "accusati" pare abbiano avuto la peggio, pur se non risultano conseguenze fisiche di rilievo. Non ci sarebbero segnalazioni di persone medicate o ricoverate in ospedali della zona.

Secondo quanto emerso, ai ragazzi accusati del furto sarebbe stato intimato in modo chiaro di restituire il maltolto oppure risarcire il valore del giaccone fino all’ultimo centesimo. Sarebbe stata fornita una data, una specie di "ultimatum", per chiudere la questione. I due gruppi, prima della rissa, pare si siano dati appuntamenti nei pressi di un locale pubblico di Correggio.

Antonio Lecci