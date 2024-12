Rissa tra italiani e nordafricani

Si sono affrontati, pare per futili motivi, due gruppi di giovani, italiani e nordafricani, nella zona in prossimità dell’incrocio tra via Roma e viale Cottafavi, a San Martino in Rio. Qualcuno si è accorto del trambusto che arrivava dalla strada, dando l’allarme al 112. Sul posto, insieme ai carabinieri di Bagnolo, sono arrivati anche i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa. Inevitabile il fuggi fuggi generale quando sono stati visti i lampeggianti blu in arrivo.

Sul posto sono stati trovati due giovani nordafricani residenti nel Reggiano, con ferite superficiali da arma da taglio a braccia e mani derivate dalla rissa che si era consumata poco prima. Entrambi sono stati portati in ospedale a Modena, con ferite giudicate di media gravità. Nel corso degli accertamenti i militari dell’Arma hanno identificato pure un altro giovane, stavolta un diciannovenne italiano, residente nella Bassa reggiana, il quale si era presentato autonomamente in ospedale per farsi medicare una ferita all’avanbraccio, sempre causata da un’arma da taglio nella stessa rissa. Sui fatti sono in corso le indagini dei carabinieri di Bagnolo e di San martino in Rio per chiarire con esattezza quanto accaduto, i motivi del violento diverbio, oltre che per identificare tutti i coinvolti nella rissa, in gran parte fuggiti mentre arrivavano le forze dell’ordine. Non si esclude che possa trattarsi degli stessi protagonisti di un simile episodio, segnalato di recente a Correggio, senza conseguenze gravi per le persone.

Antonio Lecci