Risse e baby gang, arriva la stretta

Si annunciano provvedimenti per cercare di fronteggiare il fenomeno del bullismo, risse, liti, aggressioni che vedono protagonisti sempre più spesso gruppi di giovanissimi.

Un fenomeno che viene segnalato da tempo anche a Correggio, con alcuni luoghi in cui periodicamente si verificano episodi di degrado e di violenza, che preoccupano in modo particolare i cittadini. Le istituzioni pubbliche e le forze dell’ordine stanno predisponendo maggiori controlli e soluzioni che possano fronteggiare il fenomeno delle "baby gang", anche a fronte dei vari episodi violenti che si sono verificati di recente, fino ad aggressioni, schiamazzi notturni e molestie varie. La situazione sarà monitorata in modo costante, senza escludere neppure azioni giudiziarie penali e amministrative nei confronti dei titolari di locali utilizzati come punti di riferimento per i gruppi di ragazzini autori di comportamenti illeciti.

Una situazione che è destinata a essere monitorata già negli ambienti scolastici, sempre a scopo di prevenzione.

Inoltre, per motivi non collegati a provvedimenti giudiziari, ha chiuso i battenti uno dei locali che negli ultimi mesi era stato al centro di polemiche e situazioni di degrado, con periodici sopralluoghi di polizia locale e carabinieri. Alla scadenza del primo accordo tra proprietà e gestori, è stato deciso, in pieno accordo, di non proseguire l’attività: la vicinanza all’ospedale e a una scuola hanno fatto optare per un cambio di rotta, con l’immobile destinato a un utilizzo alternativo.

Antonio Lecci