Risse nei parchi, identificati alcuni ragazzi

Sarebbero giovani studenti, con età compresa tra i 14 e i 18 anni, i ragazzi protagonisti di vari episodi segnalati dai cittadini di Rolo, avvenuti in alcuni parchi pubblici del paese, in particolare nei fine settimana. Episodi in cui sarebbero emersi anche atteggiamenti "violenti" tra gli stessi membri del gruppo. Una situazione che viene tenuta costantemente monitorata dalle istituzioni locali.

"La nostra polizia locale – conferma il sindaco rolese Luca Nasi (foto) – è riuscita a identificare alcuni di questi ragazzi. Si tratta di persone che non abitano in paese, ma vengono dai centri limitrofi come Carpi, Fabbrico, Novi… Finora non risultano situazioni di particolare gravità, ma cerchiamo di monitorare questo fenomeno per evitare che possa degenerare, che possano verificarsi episodi gravi".

Le segnalazioni dei cittadini, testimoni dei vari episodi, hanno riguardato presunti gesti di violenza, con gruppi di giovanissimi che si affrontano – forse per gioco – picchiandosi a vicenda. Oltre al possibile "gioco", non si esclude una specie di "sfida", così come un gesto di "iniziazione", per essere inseriti in una particolare compagnia o in un gruppo. Uno dei testimoni di questi episodi ha dichiarato di aver visto una ragazzina seduta sul prato, in un parco, con altri coetanei che la colpivano con calci. E lei pareva consenziente.

La polizia locale della Pianura reggiana non sta sottovalutando la situazione e continua a tenere monitorata la zona, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente episodi che possono apparire quantomeno sospetti, per poter intervenire subito ed evitare il peggio.

Antonio Lecci