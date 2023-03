Risse tra giovanissimi nei parchi

Si ritrovano nei parchi pubblici del paese nel fine settimana. Non solo per giocare insieme, per trovarsi, per chiacchierare e trascorrere qualche ora in compagnia.

Non mancano infatti momenti di violenza, con gruppetti di giovanissimi che si affrontano – forse per gioco, forse per sfida – picchiandosi a vicenda.

Segnalazioni arrivano ormai da diversi giorni dai vari parchi pubblici di Rolo, in particolare dall’area verde di via Spaggiari Bandini.

"E’ la terza domenica che segnaliamo la situazione alla polizia locale. E pare che anche altri parchi e aree verde attrezzate del paese siano interessati da questo fenomeno, molto preoccupante", dicono alcuni residenti-genitori che hanno assistito agli episodi.

"All’arrivo degli agenti di polizia – aggiungono – quei ragazzi scappano. La polizia locale ha invitato a segnalare questi episodi per poter intervenire in modo tempestivo e cercare di contrastare un fenomeno davvero pericoloso".

La discussione è finita anche sui social: "In un caso abbiamo visto questi giovani in gruppo. C’era una ragazzina seduta sul prato, che veniva colpita a calci. Ma pareva che lei si divertisse. Non capisco quale divertimento ci possa essere. Immagino che i loro genitori non sappiano nulla di quanto fanno i loro figli", uno dei commenti tra quelli scritti dai cittadini.

Qualcuno si dice preoccupato dal clima di paura che questi episodi provocano tra i gruppi di ragazzini "pacifici", che nulla c’entrano con queste scene di violenza.

E non manca l’ipotesi che alcuni di loro possano girare con dei coltellini in tasca.

Antonio Lecci