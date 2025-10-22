Ristorante chiuso e casa all’asta: "Mi hanno truffato durante il Covid"

"A causa del raggiro che ho subito nel periodo del Covid e anche degli impegni che avevo con le banche, ho dovuto chiudere il mio ristorante. A fine mese l’immobile andrà anche all’asta". A raccontare la disavventura è Vincenzo Ciancio, 56 anni: una volta gestiva il ristorante ‘Le Cicogne’ in via Comparoni a Gavasseto, ora fa il fornaio come dipendente a Reggio. Figura come parte civile nell’udienza predibattimentale a carico di due persone, accusate di truffa in concorso. Uno è Claudio Borghi, 53enne residente a Sorbolo Mezzani (Parma). L’altra è una 59enne originaria della Cecoslovacchia e residente in provincia di Modena, che in altri procedimenti-fotocopia in Italia ha visto ribaltare la propria veste processuale. Inizialmente inquadrata come imputata, ha poi depositato documenti da cui emergeva come danneggiata e ha finito per costituirsi parte civile verso Borghi: un iter che intende seguire anche davanti al tribunale di Reggio. Nell’ambito di un’inchiesta a Parma, condotta dalla guardia di finanza, con misure cautelari scattate nel settembre 2024, Borghi risultava indagato insieme ad altre quattro persone per una truffa sui fondi Covid dal 2020 al 2023: stesso meccanismo contestato nel caso reggiano, con il presunto accumulo attraverso il raggiro di 1,7 milioni, poi reinvestiti in una società, polizza vita e immobili. Nel decreto di citazione a giudizio si contesta che Borghi, presentandosi come consulente, e la 59enne in veste di presidente del Consorzio Ema-Vision Geie con sede a Praga e ora non più attivo, in grado di procurare finanziamenti a fondo perduto alle imprese in difficoltà, "indussero in errore Ciancio", il cui ristorante si trovava in difficoltà a causa della pandemia. L’accusa è di averlo indotto a sottoscrivere un contratto di associazione al consorzio, a fronte del pagamento di un’iscrizione di 15mila euro, che avrebbe consentito a Ciancio di accedere a un finanziamento a fondo perduto di 300mila euro. Secondo il pm, vi fu un incontro con Borghi nella pizzeria: "Il titolare versò la somma chiesta dall’indagato su un conto postale intestato a Borghi con diversi bonifici".

Vi furono due versamenti nel gennaio 2022, ciascuno da 1.500 euro; un altro nel febbraio 2022 da 3mila euro e uno nel mese successivo da 9mila. L’ex ristoratore racconta che conobbe l’imputato "perché mio cognato lavorava nel suo ufficio in un noleggio di auto. Feci i versamenti, poi Borghi mi mandò sul cellulare un falso bonifico. Lui mi fece stare quattro ore in banca ad aspettare insieme al direttore della filiale, ma quel bonifico non arrivò mai". Davanti al giudice Greta Iori, l’avvocato Michele Dalla Valle ha chiesto che il processo sia spostato a Parma, dove ha sede la filiale su cui furono fatti i versamenti a favore dell’imputato. Ciancio, assistito dall’avvocato Erica Romani, si è costituto parte civile solo verso Borghi (e non la 59enne): il legale ha chiesto che il processo rimanga a Reggio, "perché qui si svolse la condotta dell’imputato". La donna è tutelata dall’avvocato Henrich Stove, che ha sollevato la nullità del decreto di citazione a giudizio. "Il procedimento di Reggio è diverso da altri. Non abbiamo ricevuto notifiche in fase di indagini e ci siamo trovati a processo senza poter dimostrare che lei è una vittima – spiega Stove – Ora abbiamo depositato tutto al giudice: speriamo che la posizione della mia assistita sia stralciata. Come ho già rappresentato in altri casi, non solo non è colpevole, ma è una vittima perché l’imputato si sostituiva a lei". La donna si è già costituita parte civile a Parma e a Trapani. L’avvocato Dalla Valle puntualizza che Borghi "è incensurato e a piede libero". E aggiunge: "Attendiamo la decisione del giudice sulla competenza territoriale, poi vedremo nel dibattimento". Il giudice si è riservato le decisioni e ha rinviato a novembre.