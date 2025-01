Ristorazione, allarme rosso: "Manca gente da assumere"

L’inverno porta con sé nuove opportunità ma anche qualche disagio per il settore turistico reggiano. Secondo un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, le imprese della provincia di Reggio sono infatti pronte a rafforzare il proprio organico: nei prossimi tre mesi si prevedono 1.890 assunzioni nei servizi di alloggio, ristorazione e turismo. Numeri promettenti, che corrispondo ad un aumento dell’11,2% rispetto al periodo pre-pandemia (novembre 2019-gennaio 2020) e dell’1,1% rispetto all’anno scorso. Tuttavia, le difficoltà emergono proprio nel reperire personale qualificato: sempre secondi i dati il 44,1% delle 620 posizioni richieste nelle attività di ristorazione risulta difficile da reperire, un problema che rischia di limitare il potenziale di crescita del settore. "È importante sensibilizzare, soprattutto i giovani, all’introduzione di percorsi lavorativi in quei settori che sanno tramandare la storia e la cultura dei luoghi locali", sottolinea Federica Marcacci, presidente della categoria Turismo di Lapam Confartigianato. Analizzando più nel dettaglio i numeri contenuti nello studio, emerge come i mesi invernali di dicembre, gennaio, febbraio e marzo rappresentino quasi un terzo delle presenze turistiche annuali nella provincia di Reggio (27,9%), nonostante i dati mostrino un trend altalenante. Durante l’ultima stagione invernale (dicembre 2023-marzo 2024), sono stati registrati circa 207 mila pernottamenti, in calo del - 4,4% rispetto all’anno precedente. La causa di questa riduzione è da identificare in una flessione del turismo domestico (meno turisti italiani), diminuito del 6,4%, mentre gli arrivi dall’estero sono cresciuti del 2,5%. Inoltre, confrontando gli stessi numeri con il periodo pre-pandemia emerge un divario ancora più importante: rispetto al 2018-2019, le presenze totali segnano un -12,5%, sempre con un calo più marcato tra i turisti italiani (-13,6%) rispetto a quelli stranieri (-9%).

"Quest’anno l’auspicio è che il meteo sia favorevole per una stagione invernale florida", commenta Marcacci. "È necessario strutturare la propria offerta di servizi in modo che non dipenda esclusivamente dalla stagionalità e dalle condizioni meteorologiche, ma che garantisca un afflusso di turisti attratti dalle opportunità del territorio a 360 gradi: dalla gastronomia alle escursioni, dalla cultura al benessere". Secondo la presidente, con un approccio innovativo il turismo invernale reggiano ha le carte in regola per rilanciarsi. "Puntiamo anche a sostenere le imprese con percorsi di formazione mirati per affrontare le sfide del mercato, riducendo il gap di reperibilità delle figure professionali richieste".

Elia Biavardi