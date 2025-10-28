"Ristorazione collettiva, serve il giusto prezzo"

Malamovida, il ritorno

28 ott 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
"Abbiamo deciso di proporre un patto per la ristorazione collettiva perché crediamo profondamente nell’importanza del cooperare per dare il giusto valore a un settore così strategico per il nostro Paese". Così Chiara Nasi (foto, con il governatore Michele de Pascale), presidente di Cirfood, a margine del Terzo summit della ristorazione collettiva organizzato al Cirfood District di Reggio Emilia per promuovere una visione condivisa di sviluppo sostenibile del comparto.

"La ristorazione collettiva – ha spiegato Nasi – necessita di un corretto equilibrio tra ciò che viene richiesto nei capitolati d’appalto e quanto viene riconosciuto in termini di valore economico. È un settore che garantisce ogni giorno un servizio essenziale per milioni di cittadini ed è sostenuto dal lavoro quotidiano di oltre centomila persone. Per questo – ha aggiunto – chiediamo un impegno comune da parte di istituzioni, associazioni, imprese e della filiera agroalimentare per costruire politiche pubbliche dedicate e riconoscere un giusto prezzo, che consenta di mantenere la qualità del servizio e la dignità di chi vi opera".

