Ristretta la carreggiata per consolidare il cavalcavia

Per consentire lavori di consolidamento al cavalcavia di via Pinotto Pinotti sulla Tangenziale Nord, da lunedì fino al termine dei lavori, si verificheranno restringimenti di carreggiata e possibili rallentamenti del traffico. La prima fase del cantiere vedrà un intervento nella parte sottostante del ponte. Il transito in entrambi i sensi di marcia verrà comunque garantito. La seconda fase dei lavori sarà eseguita da sopra e interesserà invece via Pinotti fino alla conclusione dei lavori prevista per luglio, con conseguente restringimento di carreggiata e un senso unico alternato, senza modifiche in tangenziale.