Ristrutturati tre appartamenti destinati a persone con disabilità

Si è concluso nei giorni scorsi a Fabbrico un progetto finanziato dal Pnrr nell’ambito di investimenti classificati come "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". Si tratta della ristrutturazione funzionale e impiantistica di tre appartamenti protetti all’interno di Villa Adele, edificio di proprietà del Comune e situato in via Ferretti, in paese. Questa operazione è frutto di una proposta progettuale presentata dall’Unione Comuni Pianura Reggiana nel 2022 (per il valore di quasi 83 mila euro) e realizzata da Acer di Reggio Emilia, incaricata allo svolgimento dei lavori.

E sabato scorso, alla presenza del sindaco Roberto Ferrari, a Villa Adele è stata inaugurata una targa a ricordo del dottor Amedeo Codeluppi, medico di base a Fabbrico, il quale proprio a Villa Adele, ha svolto per oltre vent’anni la propria professione, con costante impegno e dedizione.