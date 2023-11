Ristrutturazione della Rocca. Finita la prima fase dei lavori

Si è conclusa la prima fase dei lavori alla rocca di Novellara, per una spesa di un milione e mezzo di euro, mentre si attende un altro milione per ulteriori interventi di ristrutturazione. Il sindaco Elena Carletti spiega come l’intervento ha registrato tempi più lunghi del previsto "per la necessità di organizzare continui traslochi e garantire la continuità dei servizi comunali". I lavori ancora da eseguire prevedono la riparazione e rinforzo di muri e volte del seminterrato e dei muri del sottotetto nell’ala nord, mentre nell’ala sud sono invece in programma la riparazione dei muri del loggiato, il restauro della sua copertura, la riparazione dei muri del torrione ed il restauro della copertura e del sottotetto. L’affidamento dei lavori è previsto per la prossima primavera, con avvio del cantiere, si spera, nell’estate 2024. Il tempo di esecuzione è di 12 mesi.