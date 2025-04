Rita non ha rivali: è la regina della Pole Art

Rita Croce, 63enne insegnante di danza e coreografa, ha conquistato un altro successo alla Pole Art Italy, evento di pole dance che unisce sport e spettacolo, ospitato nel fine settimana al teatro Alfieri di Asti. Una gara internazionale con concorrenti arrivati da varie parti del mondo. Come ogni anno sono stati numerosi gli atleti gara per un vero e proprio appuntamento internazionale: oltre quaranta le Nazioni rappresentate per un totale di circa 450 atleti in gara di varie categorie, tra bambini, adulti e senior masters fino a 75 anni.

Rita Croce ha ottenuto il primo posto nella categoria over 60, battendo la forte concorrenza delle avversarie francese e tedesca, che puntavano alla medaglia d’oro. Grande soddisfazione per Rita, già campionessa mondiale della sua categoria, col titolo conquistato nei mesi scorsi al Paladozza di Bologna, ai campionati "Pole&Aerial World Cup" nella categoria "Pole Art Rookies Master 60".

Già l’anno scorso aveva ottenuto il titolo italiano con il team modenese Still Dance, nella categoria Over 60 C.

Rita è da sempre appassionata di danza. Da quasi vent’anni dirige l’associazione "AltrArte", nata a Correggio nel 2007 e molto attiva con i suoi laboratori permanenti di danza, teatro per bambini, ragazzi e adulti diversamente abili. E questo la porta a unire la danza all’impegno sociale, mettendo in scena spettacoli che coinvolgono normodotati e diversamente abili. A 63 anni non si sente "vecchia" per questo sport: "Ai campionati di Bologna – confida – ho visto esibirsi una donna di 77 anni e un’altra di 82…".

