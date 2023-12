Ritardata l’aperture delle Poste. Il sindaco: "Spero sia l’ultimo rinvio"

Si attendeva la riapertura dell’ufficio postale di Rolo per il 19 dicembre, in seguito a lavori di riqualificazione interna, per attivare anche i vari servizi digitali. Ma ci sono alcuni problemi tecnici che hanno allungato il periodo di attività del cantiere. E così Poste Italiane ha confermato un ulteriore periodo di chiusura, per un altro mese. "Nei giorni scorsi avevo richiesto informazioni ufficiali a Poste Italiane – spiega il sindaco rolese, Luca Nasi - sull’andamento dei lavori. Mi hanno ricontattato telefonicamente per preannunciarmi il termine a gennaio. Già all’inizio dei lavori non mi ero espresso in maniera precisa sulle date di ultimazione dei lavori, consapevole del fatto che tutti i cantieri, anche quelli privati, difficilmente rispettano le scadenze teoriche previste. Mi auguro però che dopo questo ritardo non ve ne siano altri".

Secondo quanto specificato nel cartello affisso davanti alle Poste di Rolo, la riapertura dell’ufficio dovrebbe avvenire il 19 gennaio. Di recente il sindaco ha pure richiesto a Poste Italiane un potenziamento del personale all’ufficio del paese.