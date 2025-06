Ritardo delle risorse dal governo. L’ira dei sindaci: "È inaccettabile"

A dieci giorni dalla comunicazione del Governo che segnalava difficoltà nella liquidità necessaria a trasferire integralmente la prima rata del Fondo di Solidarietà Comunale 2025, i sindaci dei Comuni della provincia di Reggio Emilia esprimono seria preoccupazione per la persistenza del problema e per la fragilità delle risposte fornite. Nonostante la nota diffusa venerdì dal Ministero dell’Interno in cui si dichiarava che le risorse erano state regolarmente trasferite, i dati concreti mostrano che a oggi i Comuni non hanno ancora ricevuto per intero quanto spettante. Alcuni comuni reggiani devono ancora ricevere, a causa di questa mancanza di liquidità da parte dello Stato, una cifra tra i 40 e 50mila euro.

"È evidente che, al di là delle rassicurazioni formali, i Comuni si trovano ad affrontare una situazione di incertezza finanziaria che può compromettere la continuità di servizi essenziali alla cittadinanza – dichiarano i sindaci reggiani in una nota divulgata ieri dal primo cittadino di Rubiera e coordinatore provinciale Anci, Emanuele Cavallaro (foto) –. I Comuni rispettano i propri impegni verso lo Stato con puntualità. È lecito attendersi la stessa puntualità nei trasferimenti statali: a parti inverse, cosa sarebbe accaduto se fossero stati i Comuni a ritardare?".

Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo strumento che consente agli enti locali di garantire la piena erogazione di servizi pubblici fondamentali: dall’assistenza sociale alla scuola, dalla sicurezza urbana alla manutenzione del territorio e tale fondo è finanziato dai comuni stessi, tenuti a versare allo Stato 2,5 miliardi di Imu per alimentare il fondo stesso.

Per questo motivo, i sindaci dei Comuni reggiani chiedono con urgenza che venga completato in tempi certi e brevissimi il trasferimento integrale delle risorse spettanti. Inoltre la richiesta prevede anche che sia istituito un confronto stabile tra Governo e rappresentanze degli enti locali, per prevenire futuri ritardi, per un non più rinviabile confronto sulle competenze degli enti locali e, infine, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisca un quadro trasparente e aggiornato sulla situazione della finanza pubblica, a tutela del principio di leale collaborazione tra istituzioni.

I sindaci ribadiscono la propria disponibilità al dialogo e al confronto, ma sottolineano con fermezza che il rispetto degli impegni finanziari dello Stato verso i Comuni non può essere oggetto di flessibilità o di rinvii.

Cesare Corbelli