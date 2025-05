Ritira farmaci con una ricetta falsa. Denunciato un uomo di 58 anni

Falsifica una ricetta medica e ritira i farmaci: un uomo di 58 anni, di origini egiziane residente a Reggio, è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato.

Il 7 maggio un farmacista si è presentato nella stazione dei carabinieri di Casalgrande per segnalare un comportamento illecito avvenuto il giorno precedente.

Un uomo si era recato nella sua farmacia riuscendo ad ottenere, attraverso una ricetta medica contraffatta, una confezione di un medicinale derivante dalla classe degli oppioidi. La ricetta riportava in effetti l’intestazione di un poliambulatorio, con tanto di timbro corredato di firma di una dottoressa per la prescrizione.

La ricetta presentata risultava formalmente corretta ed era stato quindi richiesto, per la tipologia di farmaco, il relativo documento d’identità della persona richiedente per annotarlo sulla ricetta. Il farmaco è stato consegnato.

È emerso che il documento d’identità era intestato al 58enne di origini egiziani. Il farmacista, da un’analisi più approfondita della ricetta, si è però accorto di un’anomalia nel timbro riportante il medico che avrebbe rilasciato la ricetta. Riportava solamente il cognome e non anche il nome del medico. Inoltre il codice fiscale non era corrispondente.

Il farmacista ha preso contatti con il poliambulatorio scoprendo poi che nel centro non lavorava la dottoressa riportata sulla ricetta. Il documento presentato non era quindi autentico. È stata così formalizzata la denuncia e i militari dell’Arma hanno iniziato le indagini per appurare l’identità della persona che aveva mostrato la ricetta medica contraffatta.

È stato in seguito individuato il responsabile: l’uomo è stato riconosciuto in una foto in un fascicolo fotografico. Nei guai è finito il 58enne. Nei suoi confronti sono scattati i provvedimenti del caso.

L’uomo è stato denunciato alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Matteo Barca