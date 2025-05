Ritmi afrobeat, Iva ci sorprende ancora

Eccola in Tv, alla consolle a destreggiarsi tra i dischi, vicina ai DJ che si chiamano A-Clark e Vinny. Lei è sempre lei, la mitica ’aquila di Ligonchio’, sotto l’onda di un entusiasmo che la insegue da oltre sessant’anni di carriera. I suoni, invece, sono nuovi, decisi, accattivanti.

Con ’Dolce far niente’, Iva Zanicchi si riaffaccia alla musica. Un brano nuovo che lega la sua voce soave, colonna della nostra tradizione pop-melodica ai ritmi “afro beat”. "Quando A-Clark e Vinny mi hanno proposto di collaborare con loro, ho accettato subito. Mi piace molto collaborare con i giovani. Inoltre, mi piaceva l’idea di tornare con qualcosa di forte, di grintoso", spiega Iva Zanicchi.

Talento puro, unica interprete ad avere trionfato in tre edizioni di Sanremo, palcoscenico sul quale – solo pochi mesi fa – le hanno tributato tutti gli onori del caso con un premio alla carriera ("Conti è stato carinissimo a ricordarsi di me per quel riconoscimento che mi ha dato tanta gioia", commentò nei gironi del Festival della canzone), Iva – a dispetto del ’Dolce far niente’ – non si ferma un istante.

"Sono una positiva, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Amo immensamente la vita e nonostante abbia una certa età continuo a fare progetti", racconta la cantante. Che precisa: "Quest’estate vorrei fare tante serate. Sono sempre curiosa di stare vicino al mio pubblico. Amo la gente, mi diverte. Sto preparando un nuovo disco che uscirà in autunno. Ci sono anche canzoni nuove, una molto bella del mio amico Cristiano Malgioglio".

Ha cantato nella ex Unione Sovietica, in Giappone, in Sudamerica sempre ottenendo ottimi consensi ed è una delle Signore più importanti della musica tricolore, ma la sua carriera ha spaziato in tanti altri settori.

"È vero. Ho scritto dei libri, ho provato il cinema, il teatro, perfino la politica. La gente mi vuole bene. Ho fatto tanta televisione. Devo ammettere che avere condotto per tanti anni “Ok , il prezzo è giusto”mi ha portato tanta popolarità".

La tv è stata un mezzo per entrare tutti i giorni nella casa di tanti italiani. "Ho visto crescere tante generazioni di ex adolescenti che lo seguivano tutti i giorni", dice " E quando mi incontrano in giro me lo ricordano con affetto. Ne vado orgogliosa".