Ritmix trionfa ai Campionati Italiani di ginnastica ritmica con 4 medaglie

Con 4 medaglie tricolore si è conclusa nel migliore dei modi la stagione agonistica per la Ritmix di Rio Saliceto, protagonista ai Campionati Italiani di ginnastica ritmica del Csi svoltisi a Lignano Sabbiadoro, in Friuli.

Le ragazze guidate dalle istruttrici tecniche Clara e Alice Cincinnato e dall’insegnante di classica Giulia Giglioli hanno portato i colori reggiani sul gradino più alto del podio col titolo italiano conquistato dalla squadra "Pazzesche" formata da Arianna Meloni, Vanessa Capitano e Mia Anceschi.

La stessa Capitano ha poi concesso il bis arrivando seconda nell’individuale, mentre le due medaglie di bronzo sono finite al collo di Giulia Credentino e Olivia Galloni.

A impreziosire la spedizione in terra friulana anche tanti piazzamenti che hanno permesso a Ritmix di avere almeno un’atleta fra le prime dieci in tutti i concorsi in cui era al via.

Il quarto posto è andato a Ilaria Macchioni, Giulia Credentino e Olivia Galloni, il quinto ad Arianna Meloni, Ilaria Macchioni, Olivia Galloni, Elisa Corradini, Letizia Sarti, Rebecca Poli, Martina Farsetti, il sesto per Camilla Corsini e Viviane Realdon, il settimo per Francesca De Marco e Martina Farsetti, l’ottavo posto a Mia Anceschi e Danila Serpico, il nono a Vittoria Mussini, Sofia Calcagni, Rebecca Poli e Ilaria Macchioni, il decimo a Celeste Setti, Matilde Gioia, Martina Nannariello, Danila Serpico e Luisa Terracciano.

Per quanto riguarda le squadre quinto posto per la "coppia arancia" formata da Arianna Fiorillo e Sofia Bedini, il sesto per la "coppia cioccolato" formata da Alisa Hil e Carlotta Marra, il settimo per la squadra "Farfalle" formata da Olivia Galloni, Sofia Calcagni, Martina Nannariello, Alessia Ghidoni, l’ottavo per la squadra "Favolose 2.0" formata da Tamara Bussei, Maria Vittoria Verzelloni, Aurora Biondi e Vittoria Mussini e la squadra "Divine" formata da Celeste Setti, Alice Mottolese, Elena Catellani, Cecilia Bianchi ed Elisa Pedroni e il nono per la squadra "Scintille" formata da Luna Goldoni, Elisa Corradini, Camilla Corsini e Giulia Credentino.

La stagione di Ritmix si è poi chiusa ieri sera in bellezza con il saggio al Palasport di Correggio.

