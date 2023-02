Rito sonoro e poesia con versi e musica dal vivo

Sul palcoscenico del teatro Boiardo di Scandiano, stasera (con inizio alle 21) sale Mariangela Gualtieri: una delle voci poetiche più apprezzate della scena contemporanea. Mariangela Gualtieri presenta uno dei suoi riti sonori: "Il quotidiano innamoramento" scritto e interpretato dalla stessa autrice con la guida di Cesare Ronconi. La poeta (come lei stessa ama definirsi) dà voce ai versi di "Quando non morivo", li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata.

Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce. Mariangela Gualtieri fin dall’inizio della sua attività artistica ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena. Si è laureata in architettura e nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo. Fra i testi pubblicati: Antenata, Fuoco Centrale, Senza polvere senza peso, Sermone ai cuccioli della mia specie, Bestia di gioia, Caino, Le giovani parole, Voci di tenebra azzurra, Paesaggio con fratello rotto, L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18. Info: www.ater.emr.it www.cinemateatroboiardo.com

s.bon.