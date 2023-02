Ritorna il grande jazz di Crossroads Tappe a Casalgrande e Correggio

Ritorna il grande jazz di Crossroads, la maratona musicale in tutta la regione, con eventi dal 3 marzo a fine luglio con oltre 60 concerti. Esordio, il 3 marzo alle 21,15 al De Andrè di Casalgrande, al concerto "Play Gershwin" con Enrico Pieranunzi al pianoforte, accompagnato da Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto. Sempre a Casalgrande, domenica 12 marzo alle 21,15, Fabrizio Bosso Quartet e Nico Gori in "We Wonder". Si torna il 16 maggio all’Asioli col quartetto del chitarrista Toninho Horta, il 18 spazio all’Orchestra Cherubini Brass col quartetto di Flavio Boltro in "Arie d’opera e Jazz Songs". Il 20 a Correggio il concerto di Donny McCaslin al sax, il 22 il pianista Shai Maestro, il 24 tributo a Billie Holiday e Nina Simone proposto dal Silvia Donati Indaco Trio, il 26 alle 21 il Puglisi-Senni-De Rossi Rope Trio con "In the moment" oltre a "Round Midnight" con il Koro Almost Brass Quintet. Il 27 live di Famoudou Don Moye Percussion & Brass Express Trio, il 28 la On Time Band con "Canzoniere delle donne" con la voce di Cristina Renzetti. Il 30 concerto "Furious Zapping" con Furio di Castri al contrabbasso. E l’1 giugno alle 21 la voce di Anna Bassy con la band di Gianluca Petrella.