Ritorno alla natura per dieci rapaci: "Iniziative in serie"

Ritorno alla natura per una decina di rapaci, liberati oggi alle 16.30 al parco Caduti del Lavoro, a Correggio, in una iniziativa promossa da Comune, Rifugio Matildico e scuola d’infanzia Le Margherite. Si tratta di volatili salvati dal Rifugio Matildico e che ora, curati e ristabiliti, sono pronti a tornare in libertà e a inserirsi nell’ecosistema delle specie animali del territorio. I dieci esemplari destinati a essere liberati sono a metà diurni e notturni: hanno ruolo chiave nel mantenere un equilibrio all’interno di un ecosistema urbano. Non sono affatto pericolosi per gli animali domestici e una volta liberati andranno a trovare la loro territorialità, non alterando l’ambiente ma, anzi, dandogli un maggiore equilibrio. "Bisogna considerare la città come un ecosistema urbano – dichiara l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – nel quale le persone convivono con altre specie. La liberazione dei rapaci è un piccolo esempio, l’evento di una serie di iniziative che introdurremo con costanza nei prossimi anni".