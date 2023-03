Ritorno all’Epsylon con il dj Gambarelli

Un evento tra musica e ricordi, stasera al Q Club Disco a Montecavolo per ricordare gli anni d’oro dell’Epsylon, la discoteca del centro storico di Reggio, attiva tra gli anni Ottanta e Novanta in via Battaglione Toscano. Per l’occasione vengono proiettate numerose immagini degli anni dell’Epsylon, realizzate dal fotografo Giuseppe Bucaria per Tuttoreggio. Atteso in consolle il dj Stefano Gambarelli, tra i protagonisti della storica discoteca cittadina, oltre a Franco Moiraghi, con ospite il musicista Orazio Miccia.

Info: 335-6674349.