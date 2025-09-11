Ritorno in classe per 11mila alunni: "Scuole sicure e confortevoli"

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e proprio in vista dell’apertura delle scuole, il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud hanno incontrato i dirigenti scolastici di Reggio Emilia. Durante l’incontro, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Palazzo Comunale, dirigenti e amministratori si sono focalizzati sulle esigenze del mondo della scuola e sui progetti legati all’organizzazione della vita scolastica. Tra i temi affrontati anche l’educazione, l’edilizia, l’organizzazione delle aree cortilive e la mobilità.

Un modo per accogliere al meglio gli 11.141 studenti di tutto il territorio comunale che torneranno o arriveranno per la prima volta sui banchi di scuola. Lunedì 15 settembre, infatti, la campanella suonerà per 6.592 alunni delle primarie, tra i quali 1.236 ’primini’, e per 4.549 studenti della scuola secondaria di primo grado con 1.503 giovani iscritti alle classi prime. "Abbiamo voluto incontrare i dirigenti scolastici reggiani – hanno spiegato il sindaco Massari e l’assessora Mahmoud - per ringraziarli dell’impegno profuso nel garantire, pur in condizioni oggettivamente non facili, la qualità dell’istruzione in tutti gli istituti della nostra città, l’equilibrio nella definizione delle classi e l’attenzione per ragazze e ragazzi fragili. È uno sforzo che non può passare inosservato e che va riconosciuto, quello di chi si occupa di scuola con passione e competenza, un impegno che intendiamo sottolineare anche con molte iniziative di supporto".

Massari ha poi sottolineato l’impegno e gli investimenti dell’amministrazione nel settore dell’edilizia scolastica ("i cantieri che si stanno concludendo in questi giorni intendono offrire a insegnanti e studenti spazi confortevoli e curati per l’attività didattica e non solo"), ricordando anche la lettera inviata al governo per sollecitare l’esecutivo a investire di più nell’inserimento degli studenti con disabilità.

Durante l’incontro si è parlato anche dell’iniziativa ’Strade scolastiche’ ideata negli anni scorsi per promuovere la sicurezza nel percorso casa-scuola. Si tratta di spazi in cui viene interrotto il traffico veicolare nel momento di ingresso e di uscita degli alunni, per garantire condizioni di migliore sicurezza stradale.

Il progetto verrà confermato in via Tosti (scuola Bergonzi); via Campo Samarotto (scuole Carducci e Leonardo da Vinci); via Nuova (scuola San Vincenzo de Paoli); laterali di via della Canalina (scuola Don Milani); via Le Corbusier (scuola di Marmirolo); via Confalonieri (scuola Verdi di Pieve); controviale di viale dei Mille (scuola Zibordi); via Abruzzo (scuola comunale dell’infanzia Gulliver a San Maurizio). Ognuna di queste strade verrà inoltre contraddistinta da una nuova segnaletica verticale realizzata all’interno del progetto Re-Clacs Reggio Emilia casa- lavoro, casa-scuola.

Sempre nell’ambito dello stesso progetto, è stato reso pedonale lo spazio riservato al polo di via Gattalupa che comprende la primaria Ca’ Bianca, la secondaria di primo grado Einstein, la scuola d’infanzia e il nido Allende. Uno spazio riqualificato e sicuro per gli oltre 800 studenti e famiglie che lo attraverseranno quotidianamente.

La Regione ha inoltre confermato anche per l’anno scolastico 2025/2026 la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico rivolti a studentesse e studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il piano è stato esteso anche agli studenti delle scuole superiori con Isee familiare uguale o inferiore a 30 mila euro.

m. p.