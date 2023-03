Ritratti di donna a San Martino in Rio

Stasera alle 20,30 la sala d’Aragona della rocca di San Martino in Rio ospita lo spettacolo "Belle così, ritratti di donna", un viaggio attraverso diverse forme d’arte per scoprire figure femminili lontane e vicine nel tempo, che riescano a raccontarci un po’ di noi e di cosa siamo diventate. Uno spettacolo di e con Elisa Lolli ed Elisabetta Pozzetti, con le musiche dal vivo di Marco Sforza. Una rappresentazione che richiama anche alle tematiche legate ai diritti delle donne. L’iniziativa viene promossa dalla Commissione parti opportunità del Comune di San Martino in Rio e dalla locale Spi-Cgil.