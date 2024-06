Ritratto al vetriolo della disastrosa situazione del mondo del lavoro: il racconto ironico di Alberici

La rassegna "Terreni Fertili Festival", promossa dal Teatro Sociale di Gualtieri, stasera alle 21,30 propone Francesco Alberici con "Bidibibodibiboo", spettacolo rappresentato in prima regionale. Con grande tenerezza e dissacrante ironia "Bidibibodibiboo" racconta le scelte e le rinunce, i sogni e le grandi paure di una generazione alle prese con un mondo del lavoro drammaticamente spietato. Francesco Alberici (Premio Ubu 2021 come Migliore attore/performer under 35) traccia un ritratto al vetriolo della disastrosa situazione in cui versa il mondo del lavoro ai giorni nostri. Lo spettacolo "Bidibibodibiboo" racconta lo sgretolamento del sogno di una vita senza più nessun incantesimo: assunto a tempo indeterminato da una grande azienda, e forse preso di mira da un suo superiore, il giovane Pietro precipita in una spirale persecutoria che trasforma in un incubo le ore trascorse sul posto di lavoro. Francesco Alberici è attore, autore e regista di teatro. Diplomato alla scuola Quelli di Grock di Milano, dal 2016 lavora con la compagnia di fama internazionale Deflorian/Tagliarini come attore e coautore.

Per informazioni: tel. 329-1356183 (https://www.teatrosocialegualtieri.it/biglietteria/).