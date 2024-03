Ritratto di Saman: "Fondo a suo nome. Ne sarà il simbolo"

È stato presentato ieri sera, in occasione dell’apertura della mostra ’Violenzissima’ di Giulia Maglionico, all’ex Macello di Novellara. Si tratta di un ritratto di Saman Abbas, che il Comune ha commissionato all’artista reggiana e che resterà patrimonio dell’ente pubblico. Il ritratto di intitola ’La gerbera e la farfalla’, realizzato a tecnica mista su tela. "L’idea – spiega il sindaco Elena Carletti – è nata conoscendo la Maglionico e ammirando le sue opere. Ho chiesto all’artista se se la sentisse di interpretare, con il suo stile, la figura di Saman in un’opera che avremmo conservato per sempre come patrimonio del Comune e, dunque, di tutti i cittadini di Novellara. L’opera sarà utilizzata come simbolo del ’Fondo Saman Abbas’, che ricorderà nel tempo la memoria della giovane di origine pakistana uccisa nel 2021. Sempre ieri il Comune di Forlì, primo in Italia a farlo, ha dedicato un piccolo spazio verde a Saman Abbas. Una decisione appoggiata convintamente dal sindaco Gian Luca Zattini "affinché il sacrificio di Saman sia monito per tutti e ci ricordi che ogni tipo di violenza contro le donne è inaccettabile".