Ritrovata in buone condizioni la signora scomparsa

Si sono vissuti momenti di grande preoccupazione per una donna scomparsa, nella giornata di venerdì, da Salvaterra. E’ stato poi lanciato l’allarme e anche sui gruppi Facebook è stata diffusa l’immagine della donna, fortunatamente poi ritrovata, in buone condizioni, nel primo pomeriggio di ieri nella zona del cimitero di San Donnino.

E’ stato anche allestito un campo base ad Arceto (foto). Hanno operato volontari, vigili del fuoco, forze dell’ordine. "L’intera comunità di Casalgrande – ha detto Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande – può tirare un bellissimo sospiro di sollievo. La signora, che si era allontanata nella giornata di venerdì è stata ritrovata sana e salva nei pressi del cimitero di San Donnino. Voglio ringraziare di cuore tutte le forze dell’ordine e i volontari della Protezione civile che hanno partecipato alle ricerche per aver riconsegnato in modo rapido la signora all’affetto dei suoi cari".

Anche il Comune di Scandiano ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte alle ricerche: "La comunità di Scandiano – sottolineano dal municipio – può tirare un sospiro di sollievo. Dopo una lunga notte di ricerche condotte dai vigili del fuoco, coadiuvati dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile, la donna scomparsa è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Il sindaco Matteo Nasciuti, che era sul posto, ringrazia tutti i soccorritori per l’impegno profuso nelle ricerche". Pure la Croce Rossa di Scandiano, dopo la richiesta di attivazione per ricerca di una persona dispersa, ha in seguito riferito che la donna "è stata ritrovata in buone condizioni e l’allarme è rientrato".

m. b.